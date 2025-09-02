    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Комиссия ММ: В России развернута масштабная информационная кампания против Азербайджана

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 12:40
    Комиссия ММ: В России развернута масштабная информационная кампания против Азербайджана

    С территории Российской Федерации развернута масштабная антиазербайджанская информационная кампания.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

    Отмечено, что кампания началась сразу после трансляции интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на телеканале "Аль-Арабия" в Саудовской Аравии 27 августа.

    "В ходе мониторинга установлено, что ответ президента Азербайджана, основанный на исторических фактах, на вопрос ведущего о Зангезурском коридоре был вырван из контекста и представлен российскому читателю в сфальсифицированном или искаженном виде", - говорится в заявлении.

    Комитет отмечает, что кампания, организованная с целью разжигания антиазербайджанской пропаганды в российском обществе, осуществляется через телеканалы и новостные сайты, социальные сети и радикально настроенных лиц, обладающих определенным влиянием.

    "В ходе кампании широко используются такие платформы, как Facebook, Instagram и X, деятельность которых запрещена и ограничена в России, а также профили в социсетях и боты, созданные от имени граждан других стран", - говорится в заявлении.

    В нем подчеркивается, что еще одним ярким элементом кампании стал выбор азербайджанского сегмента соцсетей в качестве средства таргетированной рекламы и включение в нее угрожающей информации, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

    "Отметим, что подобные отвратительные кампании никак не влияют на общественное мнение в Азербайджане. Подобная деятельность лишь усиливает неприязнь в российском обществе ложными фактами и ведет к необоснованной вражде с соседними государствами. Корни беспокоящего Россию синдрома "русофобии" следует искать в деятельности Z-блогеров", - говорится в заявлении.

    Комиссия по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам совместно с соответствующими государственными органами "внимательно отслеживает эти недружественные действия в отношении нашего государства и продолжает принимать соответствующие превентивные меры".

    Азербайджан   Милли Меджлис   Россия   Россия и Азербайджан   антиазербайджанская кампания  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Milli Məclisin komissiyası: Rusiyada Azərbaycana qarşı kütləvi surətdə informasiya kampaniyasına start verilib
    Английская версия Английская версия
    Milli Majlis commission: Massive disinformation campaign against Azerbaijan launched in Russia

