Комиссия ММ: В России развернута масштабная информационная кампания против Азербайджана

С территории Российской Федерации развернута масштабная антиазербайджанская информационная кампания.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Отмечено, что кампания началась сразу после трансляции интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на телеканале "Аль-Арабия" в Саудовской Аравии 27 августа.

"В ходе мониторинга установлено, что ответ президента Азербайджана, основанный на исторических фактах, на вопрос ведущего о Зангезурском коридоре был вырван из контекста и представлен российскому читателю в сфальсифицированном или искаженном виде", - говорится в заявлении.

Комитет отмечает, что кампания, организованная с целью разжигания антиазербайджанской пропаганды в российском обществе, осуществляется через телеканалы и новостные сайты, социальные сети и радикально настроенных лиц, обладающих определенным влиянием.

"В ходе кампании широко используются такие платформы, как Facebook, Instagram и X, деятельность которых запрещена и ограничена в России, а также профили в социсетях и боты, созданные от имени граждан других стран", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что еще одним ярким элементом кампании стал выбор азербайджанского сегмента соцсетей в качестве средства таргетированной рекламы и включение в нее угрожающей информации, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Отметим, что подобные отвратительные кампании никак не влияют на общественное мнение в Азербайджане. Подобная деятельность лишь усиливает неприязнь в российском обществе ложными фактами и ведет к необоснованной вражде с соседними государствами. Корни беспокоящего Россию синдрома "русофобии" следует искать в деятельности Z-блогеров", - говорится в заявлении.

Комиссия по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам совместно с соответствующими государственными органами "внимательно отслеживает эти недружественные действия в отношении нашего государства и продолжает принимать соответствующие превентивные меры".