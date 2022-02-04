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Комиссары ЕС проведут в Баку ряд встреч

Комиссары ЕС проведут в Баку ряд встреч В рамках визита в Баку комиссары Евросоюза (ЕС) проведут ряд встреч. Об этом передает Report со ссылкой на представительство ЕС в Баку.
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 15:22
Комиссары ЕС проведут в Баку ряд встреч

В рамках визита в Азербайджан комиссары Евросоюза (ЕС) проведут ряд встреч. Об этом передает Report со ссылкой на представительство ЕС в Баку.

Так, комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон встретится с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, они также проведут совместную пресс–конференцию. Помимо этого, она встретится с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Денмезом.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в свою очередь проведет сегодня встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, а также министром иностранных дел страны Джейхуном Байрамовым, после чего также будет проведена совместная пресс-конференция.

Накануне комиссар ЕС Вархели встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, а также с управляющим директором Трансадриатического трубопровода (TAP) Лукой Шиппати.

Комиссары ЕС прибыли в Баку 3 февраля для участия в 8-м министерским заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

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Версия на английском языке EU commissioners to hold series of meetings in Baku

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