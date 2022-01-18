Комиссариат ООН оказал помощь более 10 тыс. азербайджанским вынужденным переселенцам

До Второй Карабахской войны Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) оказало юридическую помощь более 10 тыс. азербайджанским вынужденным переселенцам.
Как передает Report, об этом сказал представитель УВКБ ООН в Азербайджане Гвидо Амбросо на мероприятии по случаю издания сборника по международной опеке беженцев и решениям Европейского суда по правам человека в связи с беженцами, просящими убежища и лицами без гражданства.
По его словам, Комиссариат с 1990 года оказывало помощь гражданам, которые были изгнаны со своих земель после Первой карабахской войны: "С 1995-97 годов организация наряду с материальной помощью также оказывала вынужденным переселенцам юридическую помощь".
Г.Амбросо отметил, что УВКБ ООН также оказывало помощь лицам без гражданства и лицам, чье право на гражданство находится под угрозой: "Нас очень интересует судьба лиц без гражданства. С конца 1990-х годов и по сей день оказана помощь 221 лицу без гражданства. Эти люди получили гражданство и удостоверение личности".