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Комиссар ЕС: У Армении и Азербайджана есть историческая возможность для нормализации отношений

Комиссар ЕС: У Армении и Азербайджана есть историческая возможность для нормализации отношений У лидеров Армении и Азербайджана есть историческая возможность для нормализации отношений между двумя странами
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 12:29
Комиссар ЕС: У Армении и Азербайджана есть историческая возможность для нормализации отношений

У лидеров Армении и Азербайджана есть историческая возможность для нормализации отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели заявил на пленарном заседании Европарламента.

Он добавил, что стороны должны вернуться к предметному диалогу, поскольку многие важные вопросы еще предстоит решить.

"ЕС активно участвует в содействии диалогу между Арменией и Азербайджаном. Мы по-прежнему привержены быть надежным посредником для достижения общей цели - безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Aİ komissarı: “Ermənistan və Azərbaycanın münasibətləri normallaşdırmaq üçün tarixi imkanları var”
Версия на английском языке EU Commissioner: Armenia and Azerbaijan have historic opportunity to normalize relations

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