Комиссар ЕС: У Армении и Азербайджана есть историческая возможность для нормализации отношений

У лидеров Армении и Азербайджана есть историческая возможность для нормализации отношений между двумя странами

У лидеров Армении и Азербайджана есть историческая возможность для нормализации отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели заявил на пленарном заседании Европарламента.

Он добавил, что стороны должны вернуться к предметному диалогу, поскольку многие важные вопросы еще предстоит решить.

"ЕС активно участвует в содействии диалогу между Арменией и Азербайджаном. Мы по-прежнему привержены быть надежным посредником для достижения общей цели - безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа", - сказал он.