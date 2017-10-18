Комиссар ЕС рассказал об ожиданиях от саммита Восточного партнерства

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Двусторонние отношения между ЕС и восточными партнерами адаптированы к амбициям и потребностям отдельных стран-партнеров.

Как передает Report, об этом в интервью изданию New Eastern Europe заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, комментируя вопрос относительно ожидания от предстоящего саммита в Брюсселе.

"Предстоящий саммит - это возможность опереться на наши достижения на сегодняшний день, а также возможность внедрить новый динамизм в наше партнерство. Мы должны быть амбициозными, но также реалистичными и заслуживающими доверия", - заявил Й. Хан.

"На саммите в ноябре мы должны сфокусироваться на вопросах, которые мы можем решать совместными усилиями, а не на тех, где мы расходимся. Для реального сосредоточения на тех вопросах, которые мы можем продвигать совместно, мы разработали концепцию "20 результатов на 2020 год" ("20 deliverables for 2020"), которая принесет результаты в каждой из четырех приоритетных областей, определенных на последнем саммите в Риге: укрепление институтов и надлежащего управления, мобильность и контакты между людьми, возможности рынка, взаимосвязанность", - добавил еврокомиссар.

"Повторяюсь, саммит - это возможность для всех нас - как ЕС, так и его восточных партнеров - продемонстрировать значимость и преимущества нашей совместной работы, и что мы сильнее вместе", - резюмировал европейский политик.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

Пятый саммит Восточного партнерства состоится 24 ноября в Брюсселе.