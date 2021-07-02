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Комиссар ЕС посетит Азербайджан на следующей неделе

Комиссар ЕС посетит Азербайджан на следующей неделе Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели посетит Азербайджан на следующей неделе.
Внешняя политика
2 июля 2021 г. 16:18
Комиссар ЕС посетит Азербайджан на следующей неделе

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели посетит Азербайджан на следующей неделе.

Как передает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

Во время турне по Южному Кавказу, который продлится с 6 по 9 июля, Вархели представит экономический и инвестиционный план для региона Восточного партнерства, а также обсудит основные вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией COVID-19.

В Азербайджане комиссар ЕС встретится с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, руководителем Администрации президента Самиром Нуриевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

Отметим, что саммит Восточного партнерства состоится в декабре этого года. В преддверии саммита министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску посетили Южный Кавказ 25-26 июня, чтобы выразить поддержку Евросоюза Азербайджану, Грузии и Армении.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqının komissarı gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

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