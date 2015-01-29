Комиссар ЕС по политике соседства и расширению посетит Азербайджан

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Йоханнес Хан намерен совершить визит в Азербайджан до саммита Восточного партнерства. Как сообщили Report в пресс-службе Еврокомиссии, визит, вероятнее всего, состоится в апреле.

Очередной саммит Восточного партнерства состоится 21-22 мая в Риге.

Напомним, в октябре Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии. С 1 ноября австрийский политический деятель Йоханнес Хан сменил Штефана Фюле на посту комиссара ЕС по политике соседства и расширению.