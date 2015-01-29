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    Комиссар ЕС по политике соседства и расширению посетит Азербайджан

    Йоханнес Хан намерен совершить визит в Баку до саммита Восточного партнерства

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Йоханнес Хан намерен совершить визит в Азербайджан до саммита Восточного партнерства. Как сообщили Report в пресс-службе Еврокомиссии, визит, вероятнее всего, состоится в апреле.

    Очередной саммит Восточного партнерства состоится 21-22 мая в Риге. 

    Напомним, в октябре Европарламент утвердил новый состав Европейской комиссии. С 1 ноября австрийский политический деятель Йоханнес Хан сменил Штефана Фюле на посту комиссара ЕС по  политике соседства и расширению. 

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