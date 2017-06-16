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    Комиссар ЕС по политике соседства и расширения находится с визитом в Азербайджане

    В ходе визита в Баку Йоханес Хан обсудит подготовку к саммиту Восточного партнерства

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по политике соседства и расширения Йоханес Хан прибыл с визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе однодневного визита Йоханес Хан обсудит подготовку к саммиту Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе.

    "Я посещаю Азербайджан - важный партнер для Европейского Союза, чтобы обсудить саммит Восточного партнерства, а также то,  как лучше всего расширить и углубить наше сотрудничество в ближайшем будущем. Европейский союз готов поддержать Азербайджан в его усилиях по достижению существенных экономических и демократических преобразований, вовлекая гражданское общество в этот процесс", - заявил Й. Хан перед визитом в Баку.

    В ходе визита комиссар ЕС  встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения текущих переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном, а также приоритетов партнерства и будущих областей сотрудничества.

    Он также встретится с представителями частного сектора и международных финансовых институтов для обсуждения итогов бизнес-форума ЕС-Азербайджан, который состоялся в Баку 8 июня, посетит Бакинский международный морской торговый порт,  встретится с представителями гражданского общества.

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