Комиссар ЕС по политике соседства и расширения находится с визитом в Азербайджане

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Комиссар ЕС по политике соседства и расширения Йоханес Хан прибыл с визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе однодневного визита Йоханес Хан обсудит подготовку к саммиту Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе.

"Я посещаю Азербайджан - важный партнер для Европейского Союза, чтобы обсудить саммит Восточного партнерства, а также то, как лучше всего расширить и углубить наше сотрудничество в ближайшем будущем. Европейский союз готов поддержать Азербайджан в его усилиях по достижению существенных экономических и демократических преобразований, вовлекая гражданское общество в этот процесс", - заявил Й. Хан перед визитом в Баку.

В ходе визита комиссар ЕС встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения текущих переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном, а также приоритетов партнерства и будущих областей сотрудничества.

Он также встретится с представителями частного сектора и международных финансовых институтов для обсуждения итогов бизнес-форума ЕС-Азербайджан, который состоялся в Баку 8 июня, посетит Бакинский международный морской торговый порт, встретится с представителями гражданского общества.