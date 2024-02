ЕС продолжит работать вместе с Азербайджаном для объединения экономик и людей после президентских выборов, прошедших в стране 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели написал в публикации в соцсети "X".

"Наши поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с его переизбранием. Мы продолжим работать вместе для объединения наших экономик и людей", - говорится в публикации.