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Комиссар ЕС: Надеюсь, что авиационное соглашение с Азербайджаном будет подписано в этом году

Комиссар ЕС: Мы подпишем авиационное соглашение с Азербайджаном
© Report / Elchin MUrad

Надеюсь, что мы подпишем авиационное соглашение с Азербайджаном в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, выступая на проходящем в Баку  бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

"Переговоры по подписанию авиационного соглашения с Азербайджаном продолжаются. Я надеюсь, что мы достигнем подписания соглашения в этом году"-, сказал он.

Данное соглашение призвано способствовать развитию воздушного сообщения между странами Евросоюза и Азербайджаном, повысить конкуренцию в авиационном секторе и создать возможность для работы различных международных авиалиний в Азербайджане.

Первый раунд переговоров между сторонами состоялся в январе 2013 года.

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