Комиссар ЕС: Надеюсь, что авиационное соглашение с Азербайджаном будет подписано в этом году

© Report / Elchin MUrad https://report.az/storage/news/48ca604c43dbb444028f183d076db3bc/62905be2-9567-4e7b-a343-8ad15307f75a_292.jpg

Надеюсь, что мы подпишем авиационное соглашение с Азербайджаном в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, выступая на проходящем в Баку бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

"Переговоры по подписанию авиационного соглашения с Азербайджаном продолжаются. Я надеюсь, что мы достигнем подписания соглашения в этом году"-, сказал он.

Данное соглашение призвано способствовать развитию воздушного сообщения между странами Евросоюза и Азербайджаном, повысить конкуренцию в авиационном секторе и создать возможность для работы различных международных авиалиний в Азербайджане.

Первый раунд переговоров между сторонами состоялся в январе 2013 года.