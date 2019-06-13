Комиссар ЕС: Надеюсь, что авиационное соглашение с Азербайджаном будет подписано в этом году

Надеюсь, что мы подпишем авиационное соглашение с Азербайджаном в этом году.
Как сообщает Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, выступая на проходящем в Баку бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.
"Переговоры по подписанию авиационного соглашения с Азербайджаном продолжаются. Я надеюсь, что мы достигнем подписания соглашения в этом году"-, сказал он.
Данное соглашение призвано способствовать развитию воздушного сообщения между странами Евросоюза и Азербайджаном, повысить конкуренцию в авиационном секторе и создать возможность для работы различных международных авиалиний в Азербайджане.
Первый раунд переговоров между сторонами состоялся в январе 2013 года.
Tural AsadiАвтор новости