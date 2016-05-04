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    Руководитель общего командования жандармерии Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Генерал армии почтил память Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле

    Баку. 4 мая. REPORT. AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане руководитель общего командования жандармерии Турции, генерал армии Галиб Менди в Аллее почетного захоронения почтил память Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

    Как передает Report, он также почтил память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

    Затем Г.Менди посетил Аллею шехидов, где возложил цветы к могилам героических сыновей Родины, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность страны, и венок к памятнику "Вечный огонь". 

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