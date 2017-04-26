Командующий силами жандармерии Турции находится с визитом в Азербайджане

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Командующий силами жандармерии Турции, генерал армии Яшар Гюлер прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, Я. Гюлер в рамках визита посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и выдающегося академика Зарифы Алиевой. Также Я. Гюлер посетил Аллею шехидов и памятник турецким шехидам.

Ожидается, что в рамках визита Я. Гюлер встретится с министром внутренних дел Рамилем Усубовым, министром обороны Закиром Гасановым, командующим погранвойсками Азербайджана Эльчином Гулиевым и другими официальными лицами.

На встречах будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между различными силовыми ведомствами двух стран.