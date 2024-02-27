Колумбийский телеканал показал сюжет о Ходжалинском геноциде

Ведущий колумбийский телеканал NTN24, который вещает на всю Латинскую Америку, подготовил сюжет, посвященный Ходжалинскому геноциду.

Ведущий колумбийский телеканал NTN24, который вещает на всю Латинскую Америку, подготовил сюжет, посвященный Ходжалинскому геноциду.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В материале предоставляется подробная информация о невообразимых зверствах, совершенных армянскими палачами в Ходжалы, подчеркивается, что на территории Азербайджана до сих пор обнаруживают массовые захоронения, а виновники этой страшной трагедии все еще не понесли должного наказания.

"В ночь на 26 февраля 1992 года 613 мирных жителей Ходжалы, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, были зверски убиты армянскими головорезами, некоторые люди были сожжены заживо и обезглавлены. Армянские преступники под предлогом предоставления "гуманитарного коридора" окружили невинных людей и совершили беспрецедентную резню", - указывается в сюжете.

Доводится до сведения, что правозащитная организация Human Rights Watch оценила ходжалинские события как крупнейшую резню, имевшую место во время первой карабахской войны.

В сюжете также сообщается, что ряд стран мира, в том числе Латинской Америки, признали Ходжалинскую трагедию геноцидом, однако виновники этих зверств до сих пор не ответили за свои злодеяния.