Колумбийский телеканал показал сюжет о Ходжалинском геноциде

Ведущий колумбийский телеканал NTN24, который вещает на всю Латинскую Америку, подготовил сюжет, посвященный Ходжалинскому геноциду.
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В материале предоставляется подробная информация о невообразимых зверствах, совершенных армянскими палачами в Ходжалы, подчеркивается, что на территории Азербайджана до сих пор обнаруживают массовые захоронения, а виновники этой страшной трагедии все еще не понесли должного наказания.
"В ночь на 26 февраля 1992 года 613 мирных жителей Ходжалы, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, были зверски убиты армянскими головорезами, некоторые люди были сожжены заживо и обезглавлены. Армянские преступники под предлогом предоставления "гуманитарного коридора" окружили невинных людей и совершили беспрецедентную резню", - указывается в сюжете.
Доводится до сведения, что правозащитная организация Human Rights Watch оценила ходжалинские события как крупнейшую резню, имевшую место во время первой карабахской войны.
В сюжете также сообщается, что ряд стран мира, в том числе Латинской Америки, признали Ходжалинскую трагедию геноцидом, однако виновники этих зверств до сих пор не ответили за свои злодеяния.