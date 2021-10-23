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Колумбийские военные были проинформированы об армянском вандализме

Колумбийские военные были проинформированы об армянском вандализме В Военном реабилитационном центре Министерства обороны Колумбии прошла лекция по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
23 октября 2021 г. 08:14
Колумбийские военные были проинформированы об армянском вандализме

В Военном реабилитационном центре Министерства обороны Колумбии прошла лекция по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, колумбийских военнослужащих информировали об истории страны, культуре, достижениях государственного строительства за последние 30 лет, армянской агрессии и результатах 44-дневной Отечественной войны.

Также было рассказано об армянском вандализме на освобожденных территориях, крупномасштабных разрушениях и массовых минированиях.

В завершение участникам были продемонстрированы видео и фото-материалы, описывающие деятельность Азербайджана за последние 30 лет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKolumbiya hərbçiləri erməni vandalizmi barədə məlumatlandırılıb

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