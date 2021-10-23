Колумбийские военные были проинформированы об армянском вандализме

В Военном реабилитационном центре Министерства обороны Колумбии прошла лекция по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджанской Республики.

В Военном реабилитационном центре Министерства обороны Колумбии прошла лекция по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, колумбийских военнослужащих информировали об истории страны, культуре, достижениях государственного строительства за последние 30 лет, армянской агрессии и результатах 44-дневной Отечественной войны.

Также было рассказано об армянском вандализме на освобожденных территориях, крупномасштабных разрушениях и массовых минированиях.

В завершение участникам были продемонстрированы видео и фото-материалы, описывающие деятельность Азербайджана за последние 30 лет.