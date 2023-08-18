Колумбийские специалисты работают в Азербайджане в сфере разминирования

Колумбийские специалисты работают в Азербайджане в сфере разминирования.

Колумбийские специалисты работают в Азербайджане в сфере разминирования.

Как сообщает Report, об этом сказал новоназначенный посол Колумбии в Азербайджане Луис Фернандо Куартас Айяла во время беседы с президентом Ильхамом Алиевым после вручения верительных грамот.

Отметив, что политические связи между Азербайджаном и Колумбией находятся на хорошем уровне, посол сказал, что механизм политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран успешно развивается. Луис Фернандо Куартас Айяла отметил большой потенциал для дальнейшего расширения отношений между нашими странами в сфере туризма.

Посол сообщил, что участвовал в поездке представителей аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса в Агдам, ознакомился с проводимыми на этих территориях восстановительными и строительными работами.