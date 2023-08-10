Колумбийская журналистка: Армения поставила Азербайджан лицом к лицу с крупнейшей экологической катастрофой XXI века

Армения поставила Азербайджан лицом к лицу с крупнейшей экологической катастрофой XXI века, установленные армянами мины продолжают убивать людей в Карабахе.

Армения поставила Азербайджан лицом к лицу с крупнейшей экологической катастрофой XXI века, установленные армянами мины продолжают убивать людей в Карабахе.

Об этом американскому бюро Report сказала недавно вернувшаяся из поездки в Азербайджан известная колумбийская журналистка, корреспондентка в Нью-Йорке и Вашингтоне одного из ведущих телеканалов своей страны Caracol Television и Canal 1 Паула Варгас.

"Мне очень интересно, почему международные институты, которые проявляют свою активность при малейшем инциденте, говоря о "правах человека", молчат об этих преступлениях? Как сообщили нам официальные лица в Азербайджане, после войны жертвами мин стали более 300 мирных жителей, сотни получили тяжелые ранения. Среди них есть и журналисты. Мы ознакомились с процессом обезвреживания взрывчатых веществ специалистами в Агдамском районе, одном из наиболее загрязненных минами районов региона. Я в ужасе наблюдала за происходящим. Армения оставила в регионе такой след, кажется, что эта война будет продолжаться вечно. Потому что армянская сторона отказывается предоставить Азербайджану карты с указанием местонахождения мин, для обезвреживания которых нужны долгие годы".

Журналистка отметила, что после посещения Карабаха она удостоверилась, что большая часть новостей о конфликте в ведущих мировых СМИ полна лжи:

"Почему СМИ не говорят о пытках и зверствах в отношении гражданского населения в Карабахе, о разрушенных населенных пунктах, кладбищах, исторических памятниках, разрушенных городах? Я думаю, что для многих моих коллег понятие прозрачности, объективности - это просто слова. Мои американские коллеги, которые были со мной во время поездки, также были удивлены. Потому что мы пролили свет на все вопросы, которые нас интересовали".

П.Варгас посчитала, что информацию, которой делятся командированные в регион из США представители крупных СМИ, предоставляют армяне:

"Если журналист пишет об утверждениях Армении, то он должен освещать позицию и азербайджанской стороны. Очевидно, что в информационной войне есть предвзятость в отношении Азербайджана. Мир должен знать о преступлениях, совершенных Арменией в Азербайджане, и армянская сторона должна взять на себя ответственность за эти преступления. Армения должна прекратить распространение ложной информации в подконтрольных ей СМИ".

Журналистка подчеркнула, что стала свидетелем разрушений, учиненных в Агдаме, Физули и Шуше.

"По пути мы видели поселения, превращенные в руины. Я подумала, что если бы эти земли принадлежали Армении, она бы не опустошила эти территории. Жестокость армянской стороны дает основание говорить о том, что армяне с самого первого дня знали, что они сдадут их истинным владельцам и покинут эти земли".

Известная журналистка сказала, что картина, с которой она столкнулась во время визита в Гянджу, привела ее в ужас: "Во время нашего визита в Гянджу мне стало ясно, что Армения не ограничивалась территориальными претензиями или военными целями. Потому что в Гяндже не было военных объектов, и город находился далеко от зоны боевых действий. Нападение на мирное население в ночное время, когда люди спят, является военным преступлением. Я была в ужасе от разрушенных домов, в которые попали ракеты. Среди жертв той ночи были младенцы. Я не могу найти слов, чтобы описать чувства".

П.Варгас также поделилась впечатлениями о продолжающейся реконструкции в регионе: "Правительство Азербайджана направило все свои силы на возрождение региона и возвращение людей на родину. Во время поездки в Зангиланский район было приятно видеть радость на лицах людей, возвращающихся в свои дома. Надеюсь, во время моего очередного визита в Азербайджан я увижу новый облик Карабаха".