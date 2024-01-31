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Коломина: НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

Коломина: НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 10:12
Коломина: НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом армянским СМИ заявил спецпредставитель альянса на Южном Кавказе Хавьер Коломина.

"Мы поддерживаем и двусторонний формат переговоров. В конце концов, две страны должны решить, как они будут двигаться вперед, поэтому мы будем поддерживать все, что в конечном итоге приведет к миру. Мы считаем, что принципы, положенные в основу процесса - уважение суверенитета и территориальной целостности имеют основополагающее значение", - сказал он.

Коломина отметил, что НАТО не занимает чью-либо позицию между партнерами, если только не происходит нарушения принципов и основных элементов Устава ООН.

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Версия на английском языке Colomina: NATO supports process of normalizing Baku-Yerevan relations
Версия на азербайджанском языке NATO rəsmisi: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasının tərəfdarıyıq"

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