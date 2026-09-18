Коллегия адвокатов в октябре организует в Баку конференцию EYBA
Внешняя политика
- 18 сентября, 2026
- 11:32
Осенняя конференция Европейской ассоциации молодых адвокатов (EYBA) пройдет в Баку 8–11 октября при организации Коллегии адвокатов Азербайджана.
Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, ключевыми темами конференции станут последние достижения и разнообразные подходы в области искусственного интеллекта, защиты данных и цифровых прав. Кроме того, конференция предоставит участникам возможность для обмена мнениями и опытом, а также для расширения международных профессиональных контактов.
Регистрация местных адвокатов и юристов продлится до 22 сентября.
EYBA является некоммерческой организацией, объединяющей молодых адвокатов Европы. Ассоциация была основана 23 мая 1993 года в Праге и на сегодняшний день представляет более 200 тыс. специалистов.
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