Коллегия адвокатов в октябре организует в Баку конференцию EYBA

Осенняя конференция Европейской ассоциации молодых адвокатов (EYBA) пройдет в Баку 8–11 октября при организации Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, ключевыми темами конференции станут последние достижения и разнообразные подходы в области искусственного интеллекта, защиты данных и цифровых прав. Кроме того, конференция предоставит участникам возможность для обмена мнениями и опытом, а также для расширения международных профессиональных контактов.

Регистрация местных адвокатов и юристов продлится до 22 сентября.

EYBA является некоммерческой организацией, объединяющей молодых адвокатов Европы. Ассоциация была основана 23 мая 1993 года в Праге и на сегодняшний день представляет более 200 тыс. специалистов.