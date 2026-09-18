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    Коллегия адвокатов в октябре организует в Баку конференцию EYBA

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2026
    • 11:32
    Коллегия адвокатов в октябре организует в Баку конференцию EYBA

    Осенняя конференция Европейской ассоциации молодых адвокатов (EYBA) пройдет в Баку 8–11 октября при организации Коллегии адвокатов Азербайджана.

    Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, ключевыми темами конференции станут последние достижения и разнообразные подходы в области искусственного интеллекта, защиты данных и цифровых прав. Кроме того, конференция предоставит участникам возможность для обмена мнениями и опытом, а также для расширения международных профессиональных контактов.

    Регистрация местных адвокатов и юристов продлится до 22 сентября.

    EYBA является некоммерческой организацией, объединяющей молодых адвокатов Европы. Ассоциация была основана 23 мая 1993 года в Праге и на сегодняшний день представляет более 200 тыс. специалистов.

    Коллегия адвокатов Азербайджана Европейская ассоциация молодых адвокатов
    Bakıda Avropa Gənc Vəkillər Assosiasiyasının konfransı keçiriləcək
    Bar Association organizing EYBA conference in Baku in October

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