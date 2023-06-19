Коллегия адвокатов Азербайджана принята полноправным членом Европейской федерации коллегий адвокатов

На генеральном конгрессе Европейской федерации коллегий адвокатов (FBE) в столице Королевства Нидерландов Амстердаме, Коллегия адвокатов Азербайджана была принята в качестве полноправного члена этой организации.
Об этом Report сообщили в Коллегии.
Было отмечено, что Азербайджан стал первой страной Южного Кавказа и 21-м членом организации FBE, объединяющей более 1 миллиона адвокатов из 20 стран.
Это членство создает большие возможности для дальнейшего совершенствования работы Коллегии адвокатов Азербайджана и будет иметь исключительное значение в осуществлении адвокатской деятельности в соответствии с европейскими стандартами.
В то же время членство положительно влияет на имидж страны.