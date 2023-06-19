Коллегия адвокатов Азербайджана принята полноправным членом Европейской федерации коллегий адвокатов

а генеральном конгрессе Европейской федерации коллегий адвокатов (FBE) в столице Королевства Нидерландов Амстердаме, Коллегия адвокатов Азербайджана была принята в качестве полноправного члена этой организации. Об этом Report сообщили в Коллегии.

На генеральном конгрессе Европейской федерации коллегий адвокатов (FBE) в столице Королевства Нидерландов Амстердаме, Коллегия адвокатов Азербайджана была принята в качестве полноправного члена этой организации.

Об этом Report сообщили в Коллегии.

Было отмечено, что Азербайджан стал первой страной Южного Кавказа и 21-м членом организации FBE, объединяющей более 1 миллиона адвокатов из 20 стран.

Это членство создает большие возможности для дальнейшего совершенствования работы Коллегии адвокатов Азербайджана и будет иметь исключительное значение в осуществлении адвокатской деятельности в соответствии с европейскими стандартами.

В то же время членство положительно влияет на имидж страны.