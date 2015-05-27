 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Количество выданных посольством Франции виз для граждан Азербайджана возросло

    За первые 4 месяца нынешнего года посольством Франции в Азербайджане было выдано более 4000 виз

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Количество выданных посольством Франции виз для граждан Азербайджана возросло в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом. 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье. 

    По его словам, за первые 4 месяца нынешнего года посольством Франции в Азербайджане было выдано 4131 виз. Лишь 4,79 процентам из числа обратившихся в ней было отказано. Для сравнения, с января по апрель 2012 года посольством было выдано 1988 виз.

    Посол отметил, что для улучшения сервиса выдачи виз посольство задействовало компанию TLS Contact, было также увеличено количество сотрудников консульского отдела.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi