Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Количество выданных посольством Франции виз для граждан Азербайджана возросло в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

По его словам, за первые 4 месяца нынешнего года посольством Франции в Азербайджане было выдано 4131 виз. Лишь 4,79 процентам из числа обратившихся в ней было отказано. Для сравнения, с января по апрель 2012 года посольством было выдано 1988 виз.

Посол отметил, что для улучшения сервиса выдачи виз посольство задействовало компанию TLS Contact, было также увеличено количество сотрудников консульского отдела.