Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Количество выданных гражданам Азербайджана шенгенских виз возросло. В 2014 году гражданам Азербайджана было выдано около 75 тыс. шенгенских виз, что на 10 тыс. превышает показатель за 2013 год.

Как сообщает Report, об этом заявила сегодня на пресс-конференции глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, увеличение числа граждан Азербайджана, посещающих ЕС, связано со вступившим в силу 1 сентября 2014 года соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Азербайджаном и ЕС.

Посол заявила, что до лета состоится заседание совместного комитета Азербайджана и ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии, на котором стороны обсудят ход реализации соглашения и дальнейшие шаги по упрощению визового режима.