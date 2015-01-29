Заметно возросло число виз, выданных гражданам Азербайджана в посольстве Франции

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Более 18 тыс. виз было выдано посольством Франции в Азербайджане в прошлом году. Количество выданных виз увеличилось на 66% по сравнению с 2013 годом. Об этом в интервью Report заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье.

"Наша политика по отношению к Азербайджану в вопросе получения виз состоит в том, чтобы открыть наши границы. По статистике, летом прошлого года количество виз, выданных гражданам Азербайджана значительно возросло", - заявил посол. Он связывает это с открытием сервисной компании TLS, призванной упростить процесс оформления заявки на визу, а также с соглашением об упрощении визового режима, подписанным между Азербайджаном и ЕС.

"Конечно страны пытаются защитить себя от терроризма, и мы делаем то же самое сегодня. Но мы не видим в Азербайджане такой угрозы, так что я не думаю, что это как-то отразится на Азербайджане и будут введены какие-то ограничительные меры. Но мы должны быть осторожны", - заявил посол, комментируя возможность укрепления мер безопасности на границах Шенгенской зоны после терактов в Париже.