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Ильхам Алиев: Когда против нашего флага было проявлено неуважение, турецкие спортсмены восстановили справедливость

Ильхам Алиев: Когда против нашего флага было проявлено неуважение, турецкие спортсмены восстановили справедливость Ваша победа имеет особое значение. Вы – молодые спортсмены, в вашей жизни будет еще много побед, но эта победа – особенная, потому что когда против нашего флага, являющегося нашим национальным атрибутом, было проявлено неуважение, вы восстановили справедл
Внешняя политика
28 апреля 2023 г. 19:33
Ильхам Алиев: Когда против нашего флага было проявлено неуважение, турецкие спортсмены восстановили справедливость

Ваша победа имеет особое значение. Вы – молодые спортсмены, в вашей жизни будет еще много побед, но эта победа – особенная, потому что когда против нашего флага, являющегося нашим национальным атрибутом, было проявлено неуважение, вы восстановили справедливость.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с турецкими спортсменками Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгёр, посвятившими Азербайджану победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

"Поднятие флага Турции означало восстановление справедливости. Прозвучавший Национальный гимн Турецкого государства заставил встать всех присутствующих. Наш флаг сожгли, но там развевался флаг Турции, который для нас так же дорог, как и наш собственный. Это сделали вы, прекрасная молодежь, представители братской страны", - отметил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Turkish athletes restored justice when disrespect was shown for our national flag
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bayrağımıza qarşı hörmətsizlik olunan zaman türkiyəli idmançılar ədaləti bərpa etdilər"

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