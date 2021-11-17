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KOBİA и АО "Российский экспортный центр" подписали меморандум о взаимопонимании

KOBİA и АО "Российский экспортный центр" подписали меморандум о взаимопонимании Между АО "Российский экспортный центр" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) подписан меморандум о взаимопонимании.
Внешняя политика
17 ноября 2021 г. 12:05
KOBİA и АО Российский экспортный центр подписали меморандум о взаимопонимании

Между АО "Российский экспортный центр" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) подписан меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report, подписание состоялось в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

Свои подписи под документом поставили Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов.

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