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Кобахизде: Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в глобальном контексте

Кобахизде: Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в глобальном контексте Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в глобальном контексте.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 16:05
Кобахизде: Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в глобальном контексте

Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в глобальном контексте.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 марта в заявлении для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым один на один.

Подчеркнув, что вопросам мира необходимо уделять особое внимание, Грузия старается максимально способствовать стабильности в регионе и будет продолжать делать это в будущем, премьер-министр также заявил: "Есть ряд проектов, основу которых мы заложили совместно, и они имеют стратегическое значение. У нас очень большие планы на будущее".

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Версия на английском языке Georgian Prime Minister: Partnership and friendship between our countries hold significant importance on global stage
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Baş naziri: Ölkələrimiz arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq qlobal kontekstdə də çox vacibdir

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