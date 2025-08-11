О нас

Кобахидзе: Соглашение между Баку и Ереваном стало возможным благодаря лидерству Трампа

Кобахидзе: Соглашение между Баку и Ереваном стало возможным благодаря лидерству Трампа Соглашение между Баку и Ереваном стало возможным благодаря лидерству Трампа
Внешняя политика
11 августа 2025 г. 15:57
Кобахидзе: Соглашение между Баку и Ереваном стало возможным благодаря лидерству Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Азербайджан и Армению с парафированием мирного соглашения, подчеркнув его значимость для региона.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, глава правительства отметил, что подписание документа стало возможным благодаря лидерству президента США Дональда Трампа.

По его словам, Грузия активно использовала все имеющиеся ресурсы, чтобы содействовать заключению соглашения.

Кобахидзе заявил журналистам, что соглашение будет способствовать укреплению мира и экономического благополучия на Южном Кавказе. Он также подчеркнул, что в будущем страна намерена продолжить совместную работу с соседями для консолидации мира и повышения благосостояния в регионе.

Версия на английском языке Kobakhidze: Baku-Yerevan agreement became possible thanks to Trump's leadership
Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Bakı və İrəvan arasında saziş Trampın liderliyi sayəsində mümkün oldu

