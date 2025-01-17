Кобахидзе: Наше сотрудничество в регионе имеет особое значение для сохранения мира и стабильности

Азербайджан стратегический партнер Грузии, и странам необходимо углублять двустороннее сотрудничество.

Азербайджан стратегический партнер Грузии, и странам необходимо углублять двустороннее сотрудничество.

Как передает корреспондент Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, выступая с совместным с президентом Азербайджана заявлением для прессы.

"Сотрудничество наших стран в регионе имеет особое значение для сохранения мира и стабильности. Мы продолжаем поддерживать суверенитет друг друга. На встрече мы обсудили политические процессы в регионе и мире, которые влияют на наши позиции, мы должны справиться со всеми вызовами вместе", - заявил Кобахидзе.

По словам грузинского премьера, приоритетом является углубление отношений со стратегическим партнером Грузии – Азербайджаном. "Мы также готовы содействовать трехстороннему диалогу и развитию регионального сотрудничества, "- добавил он.

Кобахидзе сообщил, что на встрече с президентом Азербайджана обсуждались вопросы двусторонней повестки, ситуация в регионе и глобальные вопросы.

"Конечно, все эти процессы оказывают влияние на наш регион",- сказал он, указав на готовность совместными усилиями сохранять мир и стабильность на Южном Кавказе.