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Кобахидзе: Ильхам Алиев - лидер, который ведет Азербайджан вперед

Кобахидзе: Ильхам Алиев - лидер, который ведет Азербайджан вперед Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева лидером, ведущим страну вперед.
Внешняя политика
17 января 2025 г. 14:31
Кобахидзе: Ильхам Алиев - лидер, который ведет Азербайджан вперед

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева лидером, ведущим страну вперед.

Как передает корреспондент Report, об этом Кобахидзе заявил, выступая с совместным с президентом Азербайджана заявлением для прессы.

"Вы для нас пример лидера, который ведет страну вперед, защищая интересы своего народа и государства",- отметил он.

Кобахидзе также указал на братские отношения между двумя странами, ответив, что это братство основывается на стратегическом партнерстве. "Мы уверены, что это братство будет развиваться и дальше. Мы союзники, и мы решительно поддерживаем друг друга",- сказал он.

Политик поблагодарил президента Азербайджана за поздравления с переизбранием на пост главы правительства Грузии. По его словам, победа правящей партии в Грузии обеспечит мир и стабильность в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: İlham Əliyev Azərbaycanı irəli aparan liderdir

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