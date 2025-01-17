Кобахидзе: Ильхам Алиев - лидер, который ведет Азербайджан вперед

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева лидером, ведущим страну вперед.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева лидером, ведущим страну вперед.

Как передает корреспондент Report, об этом Кобахидзе заявил, выступая с совместным с президентом Азербайджана заявлением для прессы.

"Вы для нас пример лидера, который ведет страну вперед, защищая интересы своего народа и государства",- отметил он.

Кобахидзе также указал на братские отношения между двумя странами, ответив, что это братство основывается на стратегическом партнерстве. "Мы уверены, что это братство будет развиваться и дальше. Мы союзники, и мы решительно поддерживаем друг друга",- сказал он.

Политик поблагодарил президента Азербайджана за поздравления с переизбранием на пост главы правительства Грузии. По его словам, победа правящей партии в Грузии обеспечит мир и стабильность в регионе.