Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева лидером, ведущим страну вперед.
Как передает корреспондент Report, об этом Кобахидзе заявил, выступая с совместным с президентом Азербайджана заявлением для прессы.
"Вы для нас пример лидера, который ведет страну вперед, защищая интересы своего народа и государства",- отметил он.
Кобахидзе также указал на братские отношения между двумя странами, ответив, что это братство основывается на стратегическом партнерстве. "Мы уверены, что это братство будет развиваться и дальше. Мы союзники, и мы решительно поддерживаем друг друга",- сказал он.
Политик поблагодарил президента Азербайджана за поздравления с переизбранием на пост главы правительства Грузии. По его словам, победа правящей партии в Грузии обеспечит мир и стабильность в регионе.