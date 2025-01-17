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Кобахидзе: Грузия готова расширить торговлю с Азербайджаном

Кобахидзе: Грузия готова расширить торговлю с Азербайджаном Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия нацелена на интенсификацию отношений с Азербайджаном во всех сферах.
Внешняя политика
17 января 2025 г. 14:27
Кобахидзе: Грузия готова расширить торговлю с Азербайджаном

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси нацелен на интенсификацию отношений с Азербайджаном во всех сферах.

Как передает корреспондент Report, об этом Кобахидзе заявил, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

"Мы рады, что Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии и готовы расширять торговые отношения",- сказал Кобахидзе.

По его словам, Азербайджан и Грузия соединяют Европу с Азией. "Поэтому надо максимально использовать этот потенциал", - добавил грузинский премьер.

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: Gürcüstan Azərbaycanla ticarəti genişləndirməyə hazırdır

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