​Книга "Иреванское ханство" будет переведена на грузинский язык

Благодаря грузинскому историку, профессору Эльдару Надирадзе расширяется информация о Кавказе и Азербайджане.

Как передает грузинское бюро Report, об этом директор Кавказского исторического центра Ризван Гусейнов сказал на церемонии презентации книги "Иреванское ханство" под авторством Э.Надирадзе.

По его словам, неисчислимы заслуги Э.Надирадзе в усилении сотрудничества Азербайджана и Грузии в сфере науки.

Р.Гусейнов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере культуры, истории и науки продолжится в будущем, и это принесет большую пользу обеим сторонам.

Директор центра сообщил, что планируется перевод и издание книги "Иреванское ханство" на грузинском языке.

Отметим, что книга "Иреванское ханство" издана на азербайджанском, русском и английском языках.