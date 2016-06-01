Книга академика Рамиза Мехтиева издана во Франции

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Книга руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, академика Национальной Академии наук Рамиза Мехтиева "Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам" выпущена французским издательством "L’Harmattan" на французском языке.

Как сообщает Report, книга, посвященная историческим корням армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, повествует о причинах возникновения конфликта, различных исторических источниках, отражающих принадлежность этого региона существовавшим в истории азербайджанским государствам. Кроме того, в книге рассказывается о демографических изменениях, осуществленных в регионе в пользу армян, оккупации Вооруженными силами Армении Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи районов, нынешней ситуации в переговорном процессе, осуществляемом при посредничестве Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта, позиции международных организаций относительно существующей ситуации, в частности невыполнении агрессором Арменией резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в связи с конфликтом, а также необходимости урегулирования конфликта в рамках признанных международной общественностью границ и территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права.

Следует отметить, что эта книга станет ценным источником для французов и франкоязычных читателей, желающих получить объективную и достоверную информацию об истории Нагорного Карабаха, причинах возникновения конфликта и его горьких последствиях.