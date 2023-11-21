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Клодетт Дюамель: Мартиника продолжает бороться с дискриминацией

Клодетт Дюамель: Мартиника продолжает бороться с дискриминацией Женщины Мартиники продолжают бороться с дискриминацией и проявлениями колониализма.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 09:51
Клодетт Дюамель: Мартиника продолжает бороться с дискриминацией

Женщины Мартиники продолжают бороться с дискриминацией и проявлениями колониализма.

Как передает Report, об этом заявила вице-президент "Движения экологов и демократов за независимую Мартинику" Клодетт Дюамель, выступая на мероприятии "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

Она подчеркнула, что больше всего от колониальной политики Франции пострадали женщины Мартиники. Они подвергались сексуальному насилию, рабству, темнокожие женщины подвергались ужаснейшей дискриминации",- сказала она.

Дюамель подчеркнула, что женщины не могли участвовать в общественной жизни страны и были вынуждены подчиняться системе.

"Это отрицательно сказалось на нашей политической системе: женщины не могли принять участие в принятии решений и общество не развивалось",- добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Klodet Dyuamel: "Fransanın siyasətindən ən çox Martinika qadınları əziyyət çəkiblər"
Версия на английском языке Claudette Duhamel: Martinique continues to fight discrimination

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