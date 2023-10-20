Клодетт Дюамель: Французский колониализм — наиболее жестокий из всех видов колониализма

Французский колониализм — наиболее жестокий из всех видов колониализма, нацеленный лишь на удовлетворение собственных интересов Парижа.

Французский колониализм — наиболее жестокий из всех видов колониализма, существовавших когда-либо в истории.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

"Когда французы прибыли на американский континент, они забрали у людей все. Французский колониализм — наиболее жестокий из всех видов колониализма, которые имели место когда-либо в истории", - сказала она.

Дюамель отметила, что Франция лишила народ Мартиники их культурного наследия и причинила огромный ущерб экономике.

"Они не только захватили наши земли, но и лишили собственной культуры и национальной идентичности. Экономике Мартиники был нанесен огромный ущерб, 90% населения отравили токсичными веществами. Впоследствии многие люди страдали онкологическими заболеваниями. Франция не позволяет врачам по сей день раскрывать эту информацию", - добавила она.

Клодетт Дюамель также поблагодарила Азербайджан за предоставленную возможность донести до мировой общественности реалии Мартиники.

Отметим, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".