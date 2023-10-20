Клодетт Дюамель: Франция убивает наше население и заселяет сюда французов

Франция убивает наше население и заселяет сюда французов.

Франция убивает наше население и заселяет сюда французов.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель на проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

По ее словам, вся экономика Мартиники находится в руках французских колонизаторов.

"Раньше мы занимались сельским хозяйством, но сейчас это невозможно, так как французы отравили наши земли. Из-за этого мы должны закупать продовольствие, и стали зависимы от импорта. Наша молодежь не строит планы на будущее, они боятся Франции, боятся изгнания. Они убивают наше население и заселяют сюда французов. Люди моего поколения заплатили высокую цену, потому что мы постоянно боролись. Наша молодежь тоже решила бойкотировать, в результате начались ужасные репрессии", - сказала она.

Напомним, что проходящая при организаторстве Бакинской инициативной группы (БИГ) международная конференция на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" 20 октября начала свою работу в Баку. В конференции принимают участие официальные лица, представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости Франции, а также Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".