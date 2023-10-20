Клодетт Дюамель: Франция оккупирует наши прибрежные зоны

Франция оккупирует наши прибрежные зоны.

Франция оккупирует наши прибрежные зоны.

Как сообщает Report, об этом сказала представитель Движения экологов и демократов за суверенную Мартинику Клодетт Дюамель на проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

По ее словам, Францию привлекает биоразнообразие Мартиники.

"Мы не можем добиться устойчивого экономического развития, французскую сторону интересует только получение дохода, для них мы не люди", - сказала Дюамель.

Напомним, что проходящая при организаторстве Бакинской инициативной группы (БИГ) международная конференция на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" 20 октября начала свою работу в Баку. В конференции принимают участие официальные лица, представители 14 стран, а также заморских территорий, находящихся в колониальной зависимости Франции, а также Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему "Деколонизация: Тихая революция".