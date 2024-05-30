Клифф Луссан: Миграционная политика Франции препятствует развитию туристического потенциала Полинезии

Миграционная политика Франции препятствует развитию туристического потенциала Полинезии и отталкивает иностранных инвесторов от туристической деятельности в регионе.

Как сообщает Report, об этом секретарь комиссии по туризму и культуре Ассамблеи Французской Полинезии Клифф Луссан заявил на конференции "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы" в Милли Меджлисе.

По его словам, миграционные ограничения сильно повлияли на доходы туристической отрасли.

"Эти ограничения могут пагубно сказаться на всей нашей экономике. Островные государства сегодня сталкиваются с проблемой колониализма. Мы хотели бы подписать соглашения о безопасности и охране окружающей среды с соседними странами. Мы должны облегчить въезд для туристов. Правильное управление ресурсами и борьба с изменением климата являются важными вопросами для нашего региона. Франция намеренно держит нашу страну под гнетом и лишает нас возможности экономического развития", - сказал Луссан.