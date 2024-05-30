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Клифф Луссан: Миграционная политика Франции препятствует развитию туристического потенциала Полинезии

Клифф Луссан: Миграционная политика Франции препятствует развитию туристического потенциала Полинезии
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 16:32
Клифф Луссан: Миграционная политика Франции препятствует развитию туристического потенциала Полинезии

Миграционная политика Франции препятствует развитию туристического потенциала Полинезии и отталкивает иностранных инвесторов от туристической деятельности в регионе.

Как сообщает Report, об этом секретарь комиссии по туризму и культуре Ассамблеи Французской Полинезии Клифф Луссан заявил на конференции "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы" в Милли Меджлисе.

По его словам, миграционные ограничения сильно повлияли на доходы туристической отрасли.

"Эти ограничения могут пагубно сказаться на всей нашей экономике. Островные государства сегодня сталкиваются с проблемой колониализма. Мы хотели бы подписать соглашения о безопасности и охране окружающей среды с соседними странами. Мы должны облегчить въезд для туристов. Правильное управление ресурсами и борьба с изменением климата являются важными вопросами для нашего региона. Франция намеренно держит нашу страну под гнетом и лишает нас возможности экономического развития", - сказал Луссан.

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Версия на английском языке Cliff Loussan: France's migration policy hinders dev’t of Polynesia's tourism potential
Версия на азербайджанском языке Kliff Loussan: Fransanın miqrasiya siyasəti Polineziyanın turizm potensialının inkişafına mane olur

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