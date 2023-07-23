Клаус Юргенс: Восстановление церкви в Шуше свидетельствует о миролюбии Азербайджана

"Восстановление церкви в Шуше является показателем того, что Азербайджан является сторонником мира".

"Восстановление церкви в Шуше является показателем того, что Азербайджан является сторонником мира".

Об этом Report заявил директор компании Economyfirst Limited London Клаус Юргенс, принимающий участие в Шушинском глобальном медиафоруме.

"В Шуше мы увидели восстановление церкви. Это показатель того, что Азербайджан является сторонником мира. Этим она доказывает другим странам, что легко что-то разрушить, но нужно приложить усилия, чтобы построить и восстановить. Проявление такого уважения - прекрасная идея и я, честно говоря, впечатлен этим", - отметил он.

Директор компании отметил, что несправедливые и незаконные требования не должны предъявляться с другой стороны: "Я думаю, что при наличии взаимного уважения и отношений добрососедские отношения между двумя странами будут развиваться еще лучше. Для достижения мира в обществе соседи должны научиться жить вместе. Мир должен основываться на взаимном уважении".