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Клаус Юргенс: Восстановление церкви в Шуше свидетельствует о миролюбии Азербайджана

Клаус Юргенс: Восстановление церкви в Шуше свидетельствует о миролюбии Азербайджана "Восстановление церкви в Шуше является показателем того, что Азербайджан является сторонником мира".
Внешняя политика
23 июля 2023 г. 15:10
Клаус Юргенс: Восстановление церкви в Шуше свидетельствует о миролюбии Азербайджана

"Восстановление церкви в Шуше является показателем того, что Азербайджан является сторонником мира".

Об этом Report заявил директор компании Economyfirst Limited London Клаус Юргенс, принимающий участие в Шушинском глобальном медиафоруме.

"В Шуше мы увидели восстановление церкви. Это показатель того, что Азербайджан является сторонником мира. Этим она доказывает другим странам, что легко что-то разрушить, но нужно приложить усилия, чтобы построить и восстановить. Проявление такого уважения - прекрасная идея и я, честно говоря, впечатлен этим", - отметил он.

Директор компании отметил, что несправедливые и незаконные требования не должны предъявляться с другой стороны: "Я думаю, что при наличии взаимного уважения и отношений добрососедские отношения между двумя странами будут развиваться еще лучше. Для достижения мира в обществе соседи должны научиться жить вместе. Мир должен основываться на взаимном уважении".

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Версия на азербайджанском языке Klaus Yurgens: "Şuşada kilsənin yenidən bərpası Azərbaycanın sülh tərəfdarı olduğunun göstəricisidir"

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