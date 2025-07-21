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Клаус Штрунц: Во время военных эскалаций особенно важно не поддаваться фейковым новостям

Клаус Штрунц: Во время военных эскалаций особенно важно не поддаваться фейковым новостям Во время военных эскалаций особенно важно полагаться на проверенные источники информации и не поддаваться фейковым новостям, созданным с помощью искусственного интеллекта.
Внешняя политика
21 июля 2025 г. 16:05
Клаус Штрунц: Во время военных эскалаций особенно важно не поддаваться фейковым новостям

Во время военных эскалаций особенно важно полагаться на проверенные источники информации и не поддаваться фейковым новостям, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Об этом Report заявил генеральный директор телеканала Euronews Клаус Штрунц.

"В военной обстановке крайне сложно работать с информацией от обеих сторон. Потому что в такой ситуации коммуникация становится оружием, и все сайты его используют. Дезинформация способна сформировать искаженную картину реальности, выгодную той или иной стороне. Наша задача как журналистов - не просто доносить правду, а показывать реальность", - отметил он.

По словам Штрунца, в такие периоды журналистам особенно важно интересоваться всеми сторонами проблемы, конфликта.

"Когда все аргументы и позиции собраны и загружены в систему, искусственный интеллект может их обработать и выдать результат. Но мы лишь в начале этого пути. Источники, которыми питается ИИ, - это работа журналистов. Именно поэтому я убежден: человеческие ресурсы по-прежнему важнее любой машины", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Klaus Ştrunts: Hərbi eskalasiyalar zamanı feyk xəbərlərə uymamaq xüsusilə vacibdir
Версия на английском языке Claus Strunz: During military escalations, it is especially important not to fall for fake news

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