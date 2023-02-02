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Клаус Йоханнис: Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном

Клаус Йоханнис: Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном На протяжении 30 лет Румынию и Азербайджан связывают прекрасные дипломатические и политические отношения. В 2022 году произошла их мощная динамика, и президент Азербайджана совершил визит в Бухарест. В ходе этого визита мы подписали 17 декабря Соглашение
Внешняя политика
2 февраля 2023 г. 22:16
Клаус Йоханнис: Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном

На протяжении 30 лет Румынию и Азербайджан связывают прекрасные дипломатические и политические отношения. В 2022 году произошла их мощная динамика, и президент Азербайджана совершил визит в Бухарест. В ходе этого визита мы подписали 17 декабря Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Румынии Клаус Йоханнис в заявлении для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Клаус Йоханнис подчеркнул, что Румыния готова к углублению стратегического партнерства с Азербайджаном и реализации региональных проектов важного стратегического значения, сотрудничеству в сферах энергетики, торговли, инвестирования, цифровизации и сельского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Klaus Yohannis: "Rumıniya Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır"

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