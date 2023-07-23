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Клайв Маршалл: Глобальный форум дал возможность обсудить вызовы, стоящие перед СМИ

Клайв Маршалл: Глобальный форум дал возможность обсудить вызовы, стоящие перед СМИ Шушинский глобальный форум предоставил возможность обсудить современные вызовы, стоящие перед СМИ.
Внешняя политика
23 июля 2023 г. 16:13
Клайв Маршалл: Глобальный форум дал возможность обсудить вызовы, стоящие перед СМИ

Шушинский глобальный форум предоставил возможность обсудить современные вызовы, стоящие перед СМИ.

Об этом Report заявил генеральный директор PA Media Group Клайв Маршалл.

По его словам, на состоявшихся заседаниях обсуждался ряд важных вопросов: "Профессиональные журналисты должны проверять факты и предоставлять объективную информацию. Конечно, мы живем в сложное время, когда новые технологии и социальные сети составляют основную часть нашей жизни. Иногда эти возможности используются для распространения фейковых новостей. Однако я думаю, что, несмотря на изменения и новые возможности, у традиционной, профессиональной журналистики большое будущее".

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Версия на азербайджанском языке Klayv Marşall: "Qlobal Forum medianın üzləşdiyi çağırışları müzakirə etmək üçün əlverişli rol oynadı"

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