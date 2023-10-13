Клаар: Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня

Европейский Союз (ЕС) надеется, что встреча на высоком уровне, которая состоится в Брюсселе, столице Бельгии, будет продуктивной.

Европейский Союз (ЕС) надеется, что встреча на высоком уровне, которая состоится в столице Бельгии Брюсселе, будет продуктивной.

Как передает Report, об этом в социальной сети написал спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Вернулся из Баку и Еревана, где обсудил следующие шаги на пути к всеобъемлющей нормализации. Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня. Ожидаем, что это взаимодействие будет укреплено на встрече высокого уровня, которая состоится в Брюсселе в конце этого месяца", - отметил дипломат.