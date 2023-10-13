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Клаар: Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня

Клаар: Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня Европейский Союз (ЕС) надеется, что встреча на высоком уровне, которая состоится в Брюсселе, столице Бельгии, будет продуктивной.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 23:40
Клаар: Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня

Европейский Союз (ЕС) надеется, что встреча на высоком уровне, которая состоится в столице Бельгии Брюсселе, будет продуктивной.

Как передает Report, об этом в социальной сети написал спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Вернулся из Баку и Еревана, где обсудил следующие шаги на пути к всеобъемлющей нормализации. Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня. Ожидаем, что это взаимодействие будет укреплено на встрече высокого уровня, которая состоится в Брюсселе в конце этого месяца", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Klaar: “Azərbaycanla Ermənistanın müsbət və razılaşdırılmış gündəliyə sadiq qalması vacibdir”

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