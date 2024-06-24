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Клаар: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поможет раз и навсегда перевернуть страницу вражды

Клаар: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поможет раз и навсегда перевернуть страницу вражды
Внешняя политика
24 июня 2024 г. 15:54
Клаар: Подписание мирного договора между Баку и Ереваном поможет раз и навсегда перевернуть страницу вражды

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном окажет огромное влияние на обе страны и весь регион, создаст совершенно новую ситуацию, в которой возможности для торговли и экономического взаимодействия автоматически возрастут.

Об этом в интервью Report заявил специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар.

По его словам, население Азербайджана и Армении впервые получит возможность по-другому взглянуть на свое будущее.

"Это также повлияет на то, как ЕС сможет работать в регионе, поскольку это позволит нам участвовать в более широком региональном сотрудничестве, включающем все три страны Южного Кавказа.

Как уже неоднократно говорилось, ЕС готов поддержать преимущества мира в регионе во всех секторах с помощью различных инструментов, с особым акцентом на региональную связанность и транспорт в зависимости от договоренностей между сторонами", - сказал Т.Клаар.

По его словам, в то же время достижение мира, вероятно, сделает Азербайджан и Армению более привлекательными и для других прямых иностранных инвестиций.

"В целом, это создаст новую среду, в которой обе страны и их граждане смогут пожинать плоды взаимодействия и сотрудничества, это позволит им снова узнать друг друга и поможет раз и навсегда перевернуть страницу вражды на благо будущих поколений", - сказал Т.Клаар.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Toivo Klaar: Sülh sazişi Azərbaycan və Ermənistanda gələcək nəsillərin rifahı üçün düşmənçilik səhifəsini çevirməyə kömək edəcək

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