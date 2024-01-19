Тойво Клаар высоко оценил двусторонние контакты между Баку и Ереваном

Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар завершил свой двухдневный визит в Армению.

Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар завершил свой двухдневный визит в Армению.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Я подчеркнул постоянную поддержку ЕС достижению всеобъемлющего мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Меня воодушевили содержательные двусторонние контакты между Баку и Ереваном, и я с нетерпением жду возможности полностью возобновить взаимодействие с азербайджанской стороной после выборов", - говорится в публикации.