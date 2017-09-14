Китайский лидер посетит Азербайджан

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Новый посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы вручил председателю страны Си Цзиньпиню верительные грамоты.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, во время беседы в ходе церемонии вручения грамот А. Зейналлы передал главе китайского государства самые искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Ильхама Алиева.

Посол отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Китаем и заинтересован в развитии всесторонних связей, он напомнил, что Ильхам Алиев пригласил Си Цзиньпиня посетить страну с официальным визитом, и выразил надежду на скорое его осуществление.

Дипломат отметил, что азербайджанское правительство поддерживает инициативу председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня "Один пояс и один путь", подчеркнув, что официальный Баку готов внести вклад в успешное выполнение этой инициативы.

Во время беседы А. Зейналлы затронул вопрос армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выразил благодарность Китаю за справедливую позицию в урегулировании конфликта.

Поздравив посла с новым назначением, Си Цзиньпин выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за искренние приветствия и наилучшие пожелания, попросил передать главе Азербайджана свои приветствия и наилучшие пожелания.

Си Цзиньпин с удовлетворением вспомнил официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в декабре 2015 года и отметил, что в рамках визита с главой Азербайджана были приняты решения по ряду вопросов для развития двусторонних связей, подчеркнув, что готов еще теснее сотрудничать с президентом Ильхамом Алиевым для исполнения этих решений.

Си Цзиньпин поблагодарил президента Азербайджана за приглашение совершить официальный визит, выразив удовлетворение визитом в нашу страну, и предложил обговорить приемлемую для обеих сторон дату визита по дипломатическим каналам.

Во время беседы Си Цзиньпин поблагодарил лично президента Ильхама Алиева и правительство Азербайджана за поддержку инициативы "Один пояс и один путь".