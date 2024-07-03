Китай решительно поддерживает предложенную Азербайджаном мирную повестку

Китай решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивными геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации.

Китай решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивными геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита ШОС в Астане.

Как указано в тексте документа, стороны будут совместно поддерживать международную систему под эгидой Организации Объединенных Наций, придерживаться международного порядка, основанного на международном праве, на целях и принципах Устава ООН.

"Азербайджан и Китай выступают против гегемонии и политики силы. Стороны придерживаются подлинной многосторонности, поддерживают конструктивную роль Организации Объединенных Наций в международных делах, а также готовы продолжать укреплять сотрудничество в рамках ООН. Стороны выступают за продвижение общих ценностей человечества – мира, развития, равноправия, справедливости, демократии и свободы, а также содействуют созданию сообщества единой судьбы человечества и нового типа международных отношений", - говорится в декларации.

Азербайджан поддерживает Инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и глобальную инициативу цивилизации, предложенные Китаем, и выражает готовность принять активное участие в сотрудничестве в рамках этих инициатив с целью ускорения реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года и совместной защиты международной и региональной безопасности и стабильности.

Стороны готовы поддерживать тесные контакты и координацию по важнейшим вопросам национальной, а также региональной и глобальной безопасности, укреплять доверие, не позволять использование какими бы то ни было силами территории своего государства для осуществления действий против другой стороны.