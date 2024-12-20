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Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС

Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в Шанхайской организация сотрудничества (ШОС).
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 12:21
Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС

Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао на пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что Азербайджан получил статус партнера по диалогу ШОС в 2016 году.

"Китай приветствует участие Азербайджана в сотрудничестве и инициативах в различных направлениях по линии ШОС и поддерживает повышение статуса страны в организации. Китай готов тесно взаимодействовать с Азербайджаном, эффективнее использовать платформы ШОС для повышения уровня двустороннего и многостороннего сотрудничества в сферах торговли и инвестиции, энергетики, цифровой экономики, сельского хозяйства, зеленого развития, а также оказать всяческое содействие всестороннему развитию Азербайджана", - сказал Дин Тао.

Временный поверенный отметил, что Китай приступил к выполнению обязанностей председателя ШОС на ближайший год и планирует провести более 100 заседаний и мероприятий в рамках организации, направленных на углубление практического сотрудничества в различных областях.

Отметим, что Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС.

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