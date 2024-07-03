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Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС и участие в БРИКС

Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС и участие в БРИКС Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 18:32

Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита ШОС в Астане.

"Китайская сторона приветствует стремление Азербайджана укреплять сотрудничество в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС. Азербайджанская сторона выражает желание вступления в БРИКС, и китайская сторона приветствует участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС", - говорится в тексте декларации.

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Версия на азербайджанском языке Çin Azərbaycanın ŞƏT-də statusunun yüksəldilməsini və BRICS-də iştirakını dəstəkləyir

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