Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС и участие в БРИКС

Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита ШОС в Астане.

"Китайская сторона приветствует стремление Азербайджана укреплять сотрудничество в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС. Азербайджанская сторона выражает желание вступления в БРИКС, и китайская сторона приветствует участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС", - говорится в тексте декларации.