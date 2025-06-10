Китай может принять Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН в 2028 году

Китай может принять Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН в 2028 году

Китай рассматривает возможность принять Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН в 2028 году.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в видеообращении к участникам мероприятия, посвященного первому Международному дню диалога между цивилизациями - 10 июня.

"Через диалог цивилизаций мы сможем черпать мудрость для решения глобальных проблем и расширить пути к модернизации. Китай готов рассмотреть возможность проведения Глобального форума в 2028 году и предоставить взнос в пользу структур ООН, занимающихся диалогом цивилизаций", - сказал Ван И.

По его словам, диалог между цивилизациями - это мост дружбы, объединяющий народы и культуры.

Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такой диалог помогает преодолевать разногласия, находить общие ценности и укреплять взаимопонимание, тем самым способствуя гармоничному сосуществованию.

"Необходимо уважать право народов выбирать свой путь развития и социальный строй, отвергать теорию "столкновения цивилизаций", выступать против вмешательства во внутренние дела, противостоять односторонним действиям и политике силы, защищать справедливость и равенство, обеспечивать равное достоинство всех.

Мы должны стремиться к тому, чтобы технологии, включая искусственный интеллект, служили во благо человечества: способствовали сохранению и развитию культурного наследия, обогащали общее материальное и духовное достояние и содействовали построению инклюзивного сообщества", — отметил политик.