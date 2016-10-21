Габала и Кисловодск планируют стать городами-побратимами

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Делегация Ставрополья во главе с губернатором Владимиром Владимировым примет участие в VII российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку 1 ноября, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В рамках деловой программы Ставропольский регион проведет презентацию муниципальных образований края. Планируется также подписать соглашение об установлении побратимских связей между городами Кисловодск и Габала.

По словам начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества Минэкономразвития края Сузанны Дамир, Азербайджан является одним из основных внешнеэкономических партнеров Ставрополья.

По итогам прошедшего года внешнеторговый оборот между Ставропольским регионом и Азербайджаном составил около 200 млн долларов США.