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    Габала и Кисловодск планируют стать городами-побратимами

    Сузанна Дамир: Азербайджан является одним из основных внешнеэкономических партнеров Ставрополья

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Делегация Ставрополья во главе с губернатором Владимиром Владимировым примет участие в VII российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку 1 ноября, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В рамках деловой программы Ставропольский регион проведет презентацию муниципальных образований края. Планируется также подписать соглашение об установлении побратимских связей между городами Кисловодск и Габала.

    По словам начальника отдела межрегионального и международного сотрудничества Минэкономразвития края Сузанны Дамир, Азербайджан является одним из основных внешнеэкономических партнеров Ставрополья.

    По итогам прошедшего года внешнеторговый оборот между Ставропольским регионом и Азербайджаном составил около 200 млн долларов США. 

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