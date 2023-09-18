Экс-премьер Молдовы: Надеюсь, что Азербайджан получит информацию о пропавших без вести гражданах

Бывший глава правительства Молдовы Кирилл Габурич выразил надежду на то, что Баку и Ереван смогут добиться нужного уровня коммуникаций, и Азербайджан получит информацию о судьбах пропавших без вести граждан.

Бывший глава правительства Молдовы Кирилл Габурич выразил надежду на то, что Баку и Ереван смогут добиться нужного уровня коммуникаций, и Азербайджан получит информацию о судьбах пропавших без вести граждан.

Как передает Report, об этом экс-премьер заявил на международной конференции “Активизация национальных и глобальных усилий по определению судеб пропавших без вести", начавшейся сегодня в Баку.

К.Габурич напомнил, что число пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны граждан Азербайджана достигает 4 тыс. человек.

"Надеюсь, что Баку и Ереван смогут добиться нужного уровня коммуникаций, и Азербайджан получит информацию о судьбах пропавших без вести граждан", - сказал политик.

К.Габурич также подчеркнул, что во всем мире необходимо оказывать помощь семьям, которые не имеют информацию о своих близких.

"Самое главное, мы должны научиться избегать конфликтов", - отметил он.