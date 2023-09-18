О нас

Экс-премьер Молдовы: Надеюсь, что Азербайджан получит информацию о пропавших без вести гражданах

Экс-премьер Молдовы: Надеюсь, что Азербайджан получит информацию о пропавших без вести гражданах Бывший глава правительства Молдовы Кирилл Габурич выразил надежду на то, что Баку и Ереван смогут добиться нужного уровня коммуникаций, и Азербайджан получит информацию о судьбах пропавших без вести граждан.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 11:28
Экс-премьер Молдовы: Надеюсь, что Азербайджан получит информацию о пропавших без вести гражданах

Бывший глава правительства Молдовы Кирилл Габурич выразил надежду на то, что Баку и Ереван смогут добиться нужного уровня коммуникаций, и Азербайджан получит информацию о судьбах пропавших без вести граждан.

Как передает Report, об этом экс-премьер заявил на международной конференции “Активизация национальных и глобальных усилий по определению судеб пропавших без вести", начавшейся сегодня в Баку.

К.Габурич напомнил, что число пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны граждан Азербайджана достигает 4 тыс. человек.

"Надеюсь, что Баку и Ереван смогут добиться нужного уровня коммуникаций, и Азербайджан получит информацию о судьбах пропавших без вести граждан", - сказал политик.

К.Габурич также подчеркнул, что во всем мире необходимо оказывать помощь семьям, которые не имеют информацию о своих близких.

"Самое главное, мы должны научиться избегать конфликтов", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moldovanın keçmiş Baş naziri: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan itkin düşən vətəndaşları ilə bağlı məlumat əldə edəcək”
Версия на английском языке Former PM of Moldova: 'I hope that Azerbaijan will receive information about missing citizens'

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi